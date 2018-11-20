فعاليات ترفيهية في «سيتي سنتر مردف»

المصدر: دبي - البيان

استضاف «سيتي سنتر مردف» مؤخراً لعبة «فورت نايت» الشهيرة في موسمها السادس، وحظيت اللعبة بإقبال واسع من جانب الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بهذه اللعبة من 15 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2018.

وحظي الزوار بفرصة الالتقاء باللاعب البريطاني الشهير Ali-A الذي يتابعه أكثر من مليون متابع على يوتيوب. وشهد الحدث أيضاً مشاركة العديد من نجوم مواقع التواصل الاجتماعي مثل مو فلوغز، وديلر، وأحمد النشيط.

ويعد سيتي سنتر مردف وُجهة عائلية للتسوق والحياة العصرية والترفيه، وهو يستقبل أكثر من 22 مليون زائر سنوياً. ويحتضن سيتي سنتر مردف 475 علامة عالمية، منها 80 مطعماً تقدم أشهر الأطباق من حول العالم، على مساحة تجزئة إجمالية تفوق 204،000 متر مربع.