"دناتا" تقدم خدماتها في مطار لوس أنجلوس

المصدر: وام

تواصل دناتا -التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم- توسعاتها في الولايات المتحدة الأميركية وأصبحت تقدم خدماتها الآن في 20 مطارا هناك بعد أن باشرت مؤخرا عمليات جديدة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن في مطار لوس أنجلوس الدولي.

واستثمرت دناتا 8 ملايين دولار في البنية التحتية والموارد لإطلاق عملياتها في لوس أنجلوس ووفّرت أكثر من 350 فرصة عمل محلية.. وستخدم دناتا مبدئياً نحو 4600 رحلة سنوياً تشغلها ست ناقلات جوية عبر هذا المطار هي الخطوط النمساوية وإيبيريا الإسبانية والخطوط الجوية اليابانية ولوفتهانزا والخطوط السويسرية وكوانتاس.

وأكد ديفيد باركر الرئيس التنفيذي لـ"دناتا" في الولايات المتحدة أهمية بدء العمليات في واحد من المطارات الرائدة عالميا.. منوها أن إضافة مطار لوس أنجلوس الدولي إلى شبكتنا المتنامية تؤكد الالتزام القوي بالسوق الأميركية حيث تم توسيع عمليات الشرؤكة بشكل كبير من خلال استثمارات ضخمة في المرافق والموارد خلال العامين الماضيين.

يذكر أن دناتا بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على شركات عاملة هناك في عام 2016 ومع التوسع المستمر في عملياتها استثمرت دناتا منذ ذلك الحين أكثر من 35 مليون دولار في تطوير مرافق وشراء معدات وتقنيات جديدة وعمليات تدريب كما وظفت خلال العامين الماضيين 1000 شخص إضافي ليزيد عدد موظفي فريقها هناك على 3750 شخصاً من ذوي الخبرة والكفاءة.