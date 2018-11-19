«آيباد برو» يفشل في اختبار المتانة

المصدر: دبي - سيد صالح

بثت صحيفة «ذي صن» البريطانية أمس، عبر موقعها الشبكي فيديو صادماً يُظهر مدى هشاشة «آيباد برو»، أحدث إصدارات شركة «أبل» من الجهاز اللوحي «الآيباد».

وقد صور أحد الأشخاص الذين اقتنوا الجهاز الجديد شريط الفيديو وبثه عبر موقع «يوتيوب»، ويظهر فيه «آيباد برو»، الذي يبلغ سعره نحو 988 دولاراً أميركياً وهو ينكسر بسهولة شديدة بين يدي الشخص، الذي لم يحتج إلى جهد كبير في الضغط على الجهاز حتى انكسر إلى نصفين.

وجلب الفيديو عدداً هائلاً من التعليقات، التي أفاد بعض من أصحابها أنهم لاحظوا ظهور انبعجات وثنيات على أجسام أجهزة «آيباد برو» الخاصة بهم، بمجرد إخراجها من الحقائب. من الجدير بالذكر أن «أبل»، التي لا تُجري عادة اختبارات لقياس متانة أجهزتها قبل طرحها في الأسواق، قد خفضت سمك «آيباد برو» ملليمتراً واحداً بالمقارنة مع إصداراتها السابقة من «الآيباد»، حيث يبلغ سمكه 5.9 ملليمترات، بينما يبلغ سمك الإصدارات السابقة 6.9 ملليمترات.