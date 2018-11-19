«هواوي» تمول مشروع طالبتين من دبي لاختبار نقاوة المياه

المصدر: دبي - البيان

حصلت طالبتان جامعيتان ابتكرتا جهازًا يختبر نقاوة مياه الشرب على تمويل بقيمة 25 ألف درهم في مسابقة «بذور من أجل المستقبل» التي تستضيفها «هواوي» في دبي لتنفيذ مشروعهما، وقد اشترك في هذه المسابقة أكثر من 50 متسابقًا يتنافسون للاعتراف الدولي بابتكاراتهم.

أُقيمت المسابقة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برعاية وزارة الصحة لمشاركة الشباب في الابتكار والإبداع في مجال إدارة الصحة البيئية.

وابتكرت ميثاء المرزوقي ومها تالي وهما طالبتان متخصصتان في الصحة البيئية في الجامعة الكندية حلًا فعالًا واقتصادياً لمشكلة يواجهها عدد كبير من الأشخاص في الدول النامية بدعم من الدكتور ياسين الفتيح أستاذ مساعد متخصص في علم الأحياء البيئي.

وقالت مها تالي إن تطوير التطبيق وتنفيذه جعلني أشعر بسعادة غامرة، لأنني أعلم أنه سيساعد في إنقاذ حياة الآخرين. فأكثر من 844 مليون شخص يعانون من نقص مياه الشرب الآمنة التي من المفترض أن تكون حقًا مكفولًا للجميع، وابتكرت هذا الجهاز لرد الجميل وتقديراً للأشياء البسيطة التي تحدث فارقًا في حياتنا.

وأضافت: نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من الجامعة الكندية دبي؛ فقد أجرينا جميع الفرضيات والاختبارات والدعم الفني والبيانات في مختبرات العلوم بالجامعة الكندية دبي.

واستمرت المسابقة على مدار ستة أشهر بمشاركة 50 متسابقًا من مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارات، واستطاع فريق الجامعة الكندية دبي الوصول إلى المرحلة الثانية التي يشارك فيها ستة عشر متسابقاً، وقد تم تصفية هذا العدد إلى ستة فرق في المرحلة الثالثة والنهائية، وقد حصل كل متسابق في الفرق الستة في المرحلة النهائية على تمويل.

وسينتقل المتسابقون الستة النهائيون إلى المرحلة النهائية في رحلتهم باستخدام التمويل لتنفيذ ابتكاراتهم واستخدامها على أرض الواقع في المناطق الفقيرة بأفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط ومناطق أخرى.