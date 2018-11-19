دراجة طائرة للبيع بـ150 ألف دولار

المصدر: كاليفورنيا- وكالات

أطلقت شركة Hoversurf ومقرها ولاية كاليفورنيا دراجة طائرة جديدة، تحمل اسم Hoverbike S3، وتستخدم أربع شفرات دوارة لترفعك على بعد 16 قدماً من الأرض، وبعيداً عن كونها نموذجاً أولياً، فإنها متاحة الآن للطلب المسبق عبر الإنترنت، وتكلفتها تصل إلى 150 ألف دولار، وسيكون على المشتري الذهاب إلى الولايات المتحدة والبقاء هناك طالما يريد الطيران.

وتقول الشركة، إنه يمكنك الحصول على ما بين 10 إلى 25 دقيقة من وقت الطيران بعد كل شحنة، وذلك اعتماداً على وزنك وأحوال الطقس، وقال جوزيف سيغورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Hoversurf، إن الدراجة المكشوفة لديها الكثير من ميزات السلامة، بما في ذلك نظام يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر من أجل تثبيتها، وماسحات الليزر للكشف عن العقبات وتجنبها.