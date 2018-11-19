«بريكست» يهدد بنفاد مخزون شوكولاتة «مارس»

المصدر: دبي - سيد صالح

باتت منتجات شركة «مارس» الشهيرة للحلوى والشوكولاتة مهددة بالنفاد من بريطانيا بأكملها في غضون أقل من أسبوعين من الآن، وذلك نتيجة حالة الفوضى والضبابية التي تسود المشهدين السياسي والاقتصادي في البلاد حالياً نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست».

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «اندبندنت» البريطانية، أمس، فقد اجتمع مؤخراً مايكل جوف، وزير الدولة البريطاني للبيئة، الغذاء والشؤون الريفية مع وفد من أعضاء اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، والذي يضم ممثلين عن كبريات شركات تصنيع واستيراد السلع الغذائية في البلاد.

وخلال الاجتماع، أخطر مسؤولو «مارس» جوف بأن الشوكولاتة التي تنتجها الشركة تعتمد على عنصرين إنتاجيين رئيسيين تستوردهما الشركة من خارج بريطانيا. وقد ينفد مخزون الشركة من هذين المكونين تماماً في غضون بضعة أيام، حال أُغلِقَ ميناء «دوفر» البريطاني في وجه الواردات بسبب حالة الجمود الحالية فيما يتعلق بـ «البريكست».

وأفادت «اندبندنت» بأن التحذيرات قد تصاعدت منذ العام الماضي بشأن احتمال حدوث ارتفاعات هائلة في أسعار المكونات التي تستوردها بريطانيا لاستخدامها في صناعة الحلويات، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للـ«البريكست». وعلى الرغم من ذلك، فإن تحذيرات «مارس» الأخيرة جاءت مفاجئة، وتُنذِر البريطانيين بحرمانهم من أحد أكثر أنواع الشوكولاتة شعبية لديهم.