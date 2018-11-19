خاصية في تطبيق «ليفت» تحدد بقشيش السائقين

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أعلنت شركة «ليفت» لخدمات النقل الذكي المنافسة الرئيسية لشركة «أوبر» في الولايات المتحدة إضافة خصائص جديدة إلى التطبيق الذي يستخدم في استدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية للتأكد من حالة الرضا التي يشعر بها السائقون المتعاملون مع الشركة.

وتدور أول خاصيتين جديدتين في التطبيق حول البقشيش الذي يقدمه الراكب للسائق، حيث أضاف تطبيق «ليفت» خياراً للركاب لكي يحدد بقشيشاً ثابتاً بنسبة مئوية من تكلفة الرحلة، حيث يمكن للراكب تحديد نسبة البقشيش 15% أو 20% أو 25% من تكلفة الرحلة. ويتم منح البقشيش آلياً إذا اختار الراكب تفعيل الخاصية.