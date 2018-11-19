اليابان تُجرب سياراتها الطائرة 2019

المصدر: طوكيو - وكالات

وضعت الحكومة اليابانية خارطة طريق لإنتاج نماذج أولية لسيارات طائرة كهربائية، وتنظيم رحلات تجريبية العام المقبل، بهدف طرح هذه التقنية في متناول اليد بحلول 2020.

وذكرت صحيفة «ذا جابان تايمز» أن الحكومة تتوقع استخدام السيارات الطائرة في الأنشطة الترفيهية، ونقل البضائع في 2020، وكذا في وسائل النقل بالمناطق الريفية. وبحلول 2030، من المتوقع أن يتم استخدامها في النقل الحضري.

وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار بشأن المعايير الميكانيكية للسيارات، والمهارات التقنية المطلوبة لسائقيها، وكذلك القوانين لضمان السلامة، كما ستدعم التطورات التكنولوجية، الحد من التلوث الضوضائي، وضمان امتلاك السيارات الطائرة نفس معايير السلامة كالطائرات.

اقترحت الخطة في اجتماع، ضم مسؤولين من وزارة الصناعة وشركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران، وسيتم اعتماد المسودة من قبل المسؤولين بحلول نهاية العام.