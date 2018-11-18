11 ألف زائر لعملاقة «الإمارات» في معرض البحرين للطيران

المصدر: دبي - البيان

تفقد أكثر من 11 ألف شخص طائرة الإمارات الإيرباص A380 خلال معرض البحرين للطيران الذي امتد لثلاثة أيام. وشاركت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين في المعرض، وعرضت طائرة إمبراير فينوم 100 التي استقطبت حوالي 2000 زائر.

أقيم معرض البحرين للطيران في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها الناقلة طائرة الإيرباص العملاقة A380 التي تحمل ملصق عام زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات. وتمكن المتخصصون في صناعة الطيران وعامة الشعب من الاطلاع على الطائرة التي تعد الأكبر في العالم، وما تقدمه من منتجات وخدمات.

وضمت طائرة الإمارات 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية، إضافة إلى الصالون الجوي بتصميمه الجديد.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات A380 في العالم، حيث يضم أسطولها 105 طائرات من هذا الطراز تخدم 50 وجهة عالمية انطلاقاً من دبي. وسافر أكثر من 114 مليون شخص على هذه الطائرة العملاقة خلال 129 ألف رحلة، وقطعوا أكثر من 1.765 مليار كيلومتر.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت خدمة البحرين منذ عام 2000، وتشغل حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي ومطار البحرين الدولي.