«فايزر» ترفع أسعار 41 دواءً العام المقبل

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت شركة «فايزر» العالمية لصناعة الأدوية أنها سترفع أسعار 41 دواء من منتجاتها خلال العام المقبل، وفقاً لما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس. ويعادل هذا الرقم من الأدوية التي سترتفع أسعارها 10% من محفظة الأدوية، التي تنتجها «فايزر».

وأفادت الشركة بأن نسبة هذه الزيادة ستبلغ في الأغلب 5%، إلا أن هناك 3 أدوية معينة سترتفع أسعارها بنسبة 9%. وذكرت «فايزر» في بيانها: «تستند «فايزر» في تسعير منتجاتها إلى قيمة هذه المنتجات لدى المرضى وأيضاً إلى فهمنا للبيئة والظروف المحيطة التي نعمل فيها».

وأضافت: «من المتوقع أن تُعَوض هذه الزيادة بارتفاع قيمة الخصومات والتخفيضات التي تمنحها «فايزر» لشركات التأمين الصحي وبرامج المزايا. وعليه، فمن المتوقع أن يبلغ التأثير الصافي لهذه الزيادة على نمو أرباح الشركة خلال العام المقبل صفراً».