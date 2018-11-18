تراجع الطلب على «آيفون إكس آر»

المصدر: نيويورك - وكالات

كشف تقرير إخباري، عن تراجع الطلب على الهاتف الجديد من شركة آبل «آيفون إكس آر»، ما حدا بالشركة إلى إصدار أوامر لمصانعها بعدم إضافة خطوط إنتاج جديدة لهاتفها.

ولم يكن هذا الدليل الأول على ضعف مبيعات هاتف «أبل» الجديد، بل خفض محلل «أبل» الشهير «مينج تشى كو»، توقعاته الخاصة بشحنات الهاتف خلال الربع الرابع من عام 2018، إلى الربع الثالث من عام 2019، من 100 مليون وحدة إلى 70 مليون وحدة.

كما تسبب ضعف الطلب على الهاتف، الذي كان من المتوقع أن يكون الأكثر مبيعاً من بين سلسلة هواتف «آيفون» الجديدة في موسم التسوق، في انخفاض سعر سهم «أبل»، إذ تراجع سعر السهم 10 %، لينخفض من 215.42 دولاراً يوم 26 أكتوبر، عند إطلاق «آيفون إكس آر»، إلى 193.53 دولاراً أول من أمس.