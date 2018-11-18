الإمارات تشارك بمؤتمر لوحدات القياس

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت الإمارات بصفتها عضواً كاملاً في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، في التصويت على إعادة تعريف 4 وحدات قياس دولية، هي الكيلوغرام (الوزن) والكيلفن (درجة الحرارة) والأمبير (التيار الكهربائي) والمول (كمية المادة)، من إجمالي 7 وحدات معمول بها حالياً.

ويشكل الحدث أكبر تحول فردي في القياس الدولي منذ توقيع اتفاقية المتر الدولية في العام 1875، حيث يتوقع العلماء أنه سيحفز الابتكار التكنولوجي، ويخفض تكلفة العديد من عمليات الإنتاج والصنيع عالي التقنية، بصورة تؤهل هذه الوحدات لإفادة عصر الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم، ومشروعات الفضاء، والطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قطاعات مثل الصحة، والإنتاج، والتجارة وغيرها.

وانعقدت اجتماعات بحث إعادة تعريف وحدات النظام الدولي للقياس، خلال المؤتمر العام الـ26 للأوزان والمقاييس في فرنسا، على مدى أربعة أيام من المناقشات الدولية. ومثّل الإمارات في الاجتماع عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».