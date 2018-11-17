فندق «5 نجوم» يضم 18 طابقاً تحت الأرض

المصدر: دبي - سيد صالح

تشهد مدينة «شنغهاي» الصينية الأسبوع المقبل افتتاح أول فندق في العالم فئة 5 نجوم تحت الأرض، حيث جرى بناؤه في موقع كان في الأصل محجراً مهجوراً ينخفض عن سطح الأرض بنحو 88 متراً.

وبحسب ما نشرت أمس شبكة التلفزيون العالمية بالصين «سي جي تي إن» على موقعها الشبكي، يتكون الفندق من 18 طابقاً، منهم 16 طابقاً منخفضاً عن سطح الأرض، فيما ينغمر الطابقان المتبقيان العلويان تماماً داخل حوض الأسماك الملحق بالفندق، والذي يبلغ مستوى عمق مياهه 10 أمتار.

وذكرت الشبكة بأن عناصر الريادة في الفندق الجديد لا تقتصر على كونه أول فندق من فئة الخمسة نجوم في العالم يُبنَى داخل محجر، وأدنى فندق في العالم من حيث انخفاضه عن سطح الأرض فحسب، وإنما تمتد أيضاً لتشمل كونه أول فندق في العالم يعتمد في تصميمه وإنشائه على مفهوم «السماء المعكوسة»، والذي سَيُحدِث ثورة في عالم التصاميم المعمارية، وفقاً لوصف «سي جي تي إن».

وأفادت الشبكة أيضاً أن الفندق الجديد من تصميم المصممين نفسهم الذين وضعوا تصميم «برج العرب» الشهير في دبي.

يقع الفندق على بعد 30 كيلومتراً من قلب «شنغهاي»، واستغرق بناؤه نحو 10 سنوات وشارك حوالي 5.000 معماري مهندس وعامل إنشاءات في بنائه.

وقوبلت عملية بناء الفندق بتحديات إنشائية عدة كشبكات الصرف الصحي تحت الأرض التي اعترضت مسار أعمال البناء، كيفية نقل مواد البناء، تفادي الكوارث الطبيعية وغيرها. واقتضت تلك التحديات التفكير في حلول هندسية مبتكرة، ومنها على سبيل المثال تطوير مصاعد إنشائية مائلة، كي تتمكن من الحركة ونقل عمال ومواد البناء بين طوابق الفندق عبر المحجر بجدرانه غير المستوية.

ويتيح الفندق لرواده في كل غرفه، والتي يبلغ عددها 336 غرفة، التمتع بمشاهد خلابة لمساقط مياه وشلالات اصطناعية تنبثق من جدران المحجر. ومن الجدير بالذكر أن غرف الفندق محجوزة بالكامل يوم افتتاحه 20 الجاري.