330 إسترلينياً يومياً لتغليف خطابات بنك

المصدر: دبي - سيد صالح

يتعرض بنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» حالياً لحملة انتقادات عنيفة بسبب انتشار أخبار عن تعاقد البنك العام الماضي مع أشخاص مقابل أجور مرتفعة تصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً يومياً للشخص الواحد نظير أداء أعمال روتينية بسيطة كتغليف الخطابات التي يرسلها البنك إلى عملائه ووضعها في أظرف.

وبحسب «اندبندنت» أمس من غير المعروف حتى الآن عدد الأشخاص الذين تعاقد معهم البنك خلال العام الماضي لأداء تلك الأعمال، ولا مدة التعاقد معهم، إلا أنه من المؤكد أن إدارة البنك قد بددت في هذه التعاقدات آلاف الجنيهات الاسترلينية من أموال دافعي الضرائب الاسكتلنديين ذلك أن الحكومة الاسكتلندية تمتلك 62% في «رويال بنك أوف سكوتلاند».