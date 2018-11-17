«هواوي» تطمح لعرش سوق الهواتف الذكية 2020

المصدر: بكين - الوكالات

تفوقت الصينية «هواوي» على الأميركية «آبل» لتصبح ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم من حيث الحصة السوقية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن الشركة تطمح لأن تكون الأولى - بدلاً من «سامسونغ» حالياً - بحلول عام 2020.

وقال المدير التنفيذي لإدارة عملاء شركة صناعة الجوالات الصينية ريتشارد يو لـ«سي إن بي سي»، إن «هواوي» ستصبح قريبة جداً من المركز الأول خلال العام المقبل، وربما تكون على قدم المساواة مع «سامسونغ»، وقد تمتلك الفرصة لكي تصبح الأولى بحلول عام 2020.

وأضاف يو: «أشجع الفريق على امتلاك هذه القدرة على الابتكار والقيام بابتكارات جريئة والقيام بشيء يشعر به البعض أنه جنون نوعا ما لتحدي أنفسنا والصناعة».

وتركز الشركة الصينية حالياً على صناعة الجوالات القابلة للطي وتكنولوجيا الجيل الخامس ونظارات الواقع المعزز.