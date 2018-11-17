«آبل» تستهدف موظفي «كوالكوم»

المصدر: واشنطن- الوكالات

تُوجّه «آبل» ضربة جديدة لـ «كوالكوم» من خلال الإعلان عن فرص عمل جديدة تبدو كأنها مصممة لاقتناص الموظفين من شركة صناعة الرقائق، ويأتي هذا في ظل نزاع محتدم بين الشركتين خلال العامين الماضيين.

وكشف تقرير لـ «بلومبرغ» أن «آبل» نشرت طلبات وظائف هذا الشهر للعمل في مصنع الرقائق في «سان دييجو» حيث يوجد مقر «كوالكوم»، ولم تبحث «آبل» مطلقاً عن مهندسين مختصين في صناعة الرقائق هناك من قبل.

وتوقع التقرير فتحها لمكتب إقليمي آخر لمصممي الرقائق مشيراً إلى أن «آبل» لديها مكاتب إقليمية مصممة لمساعدتها في توظيف موظفين من «إنتل» و«إيه إم دي» وغيرها.

وتعمل شركات التقنية العالمية على استقطاب الكفاءات والخبرات التي تضيف إلى أعمالها وأنشطتها إضافات نوعية تمكنها من دعم تنافسيتها وربحيتها عالمياً عبر أفكار مبتكرة.