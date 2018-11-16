«فاير آي» تتوقع زيادة التهديدات الإلكترونية الإيرانية ضد أميركا 2019

المصدر: دبي ـ البيان

نشرت شركة «فاير آي»، المتخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، تقريرها الخاص بالتوقعات الأمنية لعام 2019 تحت عنوان: «مواجهة المستقبل: الأمن الإلكتروني خلال العام 2019 وما بعده».

وتتوقع الشركة في 2019 أن تواصل وسائل التواصل الاجتماعي دورها كمنصات رئيسية لتقديم عمليات المعلومات التي تقودها دول أجنبية ذات مصالح استراتيجية في دولة أو منطقة معينة.

ورجحت ارتفاع نشاط التهديد الإلكتروني الإيراني ضد الكيانات الأميركية عقب خروج أميركا من الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالبرنامج النووي والتي قد تشمل هجمات تعطيلية أو تدميرية، ويتوقع الخبراء قيام جهات التهديد الإيرانية المعروفة باسم قراصنة (Iranian-nexus) التي قامت بشن هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) وعطلت كثير من بنوك أميركا مما أدى لخساره ملايين الدولارات، باستئناف البحث في شبكات البنية التحتية الحيوية استعداداً للقيام بعمليات محتملة في المستقبل.

لذا، ينبغي على كافة المؤسسات ومشغلي الخدمات في مختلف قطاعات البنية التحتية الحيوية في أميركا الاستعداد لمواجهة هذا التهديد.

وتوقع الخبراء هجمات وشيكة على البنية التحتية الحيوية في عام 2019، بحيث يشهد العالم ارتفاعاً في التهديدات المستهدفة للبنية التحتية الحساسة.كما توقع التقرير استخدام تقنيات ناشئة للتهرب من عمليات الكشف.

وقال محمد أبو خاطر، نائب رئيس شركة «فاير آي» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «سيواصل المهاجمون الإيرانيون تحسين قدراتهم، وحتى ظهور مجموعة جديدة أقل قدرة لدعم الحكومة الإيرانية. وهو ما سيسهم في زيادة نمو حجم وتطور الهجمات التي تقوم بها المجموعات التي يعتقد ارتباطها بإيران».