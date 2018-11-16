«360 فيوز» تتأهل لنهائيات هارفارد

المصدر: دبي - البيان

تأهلت شركة 360 فيوز، الناشئة والرائدة في مجال الواقع الافتراضي والتصوير الحي المباشر، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلى الجولة النهائية من مسابقة «عروض الشركات الناشئة»، التي تقام على هامش مؤتمر هارفارد للشركات الناشئة، أكبر مؤتمر على مستوى أميركا الشمالية، في نسخته السابعة المنعقدة بمدينة بوسطن.

وتم اختيار شركة «360 فيوز» ضمن مجموعة من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم ممولي المشروعات، والمستثمرين الداعمين، ومجموعة من المستثمرين البارزين، والخبراء المختصين.

وقدمت «360 فيوز» عرضاً حمل شعار «تحويل الوطن العربي من خلال الابتكار المستدام».

وقال خالد زعترة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «360 فيوز»: «نجحت 360 فيوز في تحقيق علامة فارقة أخرى في مسيرتها نحو الريادة في مجالي الواقع الافتراضي، عبر اختيارها بوصفها واحدةً من أفضل الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، خلال مؤتمر هارفارد للشركات الناشئة».