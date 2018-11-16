«هونر» تبيع 8000 هاتف في 80 دقيقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «هونر»، العلامة التجارية للهواتف الذكية المخصصة لعشاق التكنولوجيا، عن تصدرها المبيعات في يوم العزّاب من حيث حجم المبيعات والعائدات ضمن فئة الهواتف الذكية على موقعي Tmall.com وJD.com، أكبر منصتين للتجارة الإلكترونية في الصين. ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تحتل فيه هواتف «هونر» صدارة المبيعات في هذه المناسبة.

وساعد يوم العزّاب على توسيع انتشار علامة «هونر» المتنامي في جنوب شرق آسيا، حيث أصبحت علامة «هونر» هي الأفضل مبيعاً في إندونيسيا في فئة الهواتف الجوالة والإلكترونيات على موقع shopee.com.

حيث حققت مبيع 8000 وحدة خلال 80 دقيقة. وفي الهند، بيع أكثر من مليون وحدة من منتجات «هونر» ضمن الفترة الترويجية خلال احتفالات ديوالي، أي بزيادة بنسبة 300 % مقارنة بعام 2017. وتضمنت قائمة أكثر الهواتف مبيعاً هاتف هونر 9N.