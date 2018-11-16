إطلاق خدمة Google Pay في الإمارات

أعلنت Google أمس عن إطلاق خدمة Google Pay في دولة الإمارات، التي تتيح للمستخدمين تسديد مدفوعاتهم المالية بسهولة وأمان عبر هواتفهم المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد». وتسهم هذه الخدمة في تبسيط تجربة التسوق من خلال مساعدة المستخدمين على الدفع بواسطة تطبيقات الهاتف المحمول، وعبر المواقع الإلكترونية، وفي المتاجر التي تدعم تقنية الدفع اللا تلامسي، وكذلك عبر جميع منصات Google بما فيها Google Play. ومع تطبيق الدفع الجديد، يمكن لجميع مستخدمي نظام «أندرويد» إنجاز عمليات الدفع في بضع ثوانٍ سواء على الإنترنت أم من دون اتصال بالإنترنت.

ويتحوّل الهاتف الذكي إلى محفظة نقود عند الشراء في المتاجر. وللاستفادة من طريقة الدفع يكفي تزويد التطبيق ببيانات بطاقات الائتمان أو الخصم («فيزا» أو «ماستر كارد») الصادرة عن أحد المصارف الداعمة للخدمة. أما عملية الدفع فتتم عبر (NFC). دبي - البيان