المصدر: دبي- البيان

أظهرت بيانات حديثة أصدرتها «جلوبال ويب إندكس» للنصف الأول 2018 أن عشاق «سناب شات» يسرّعون نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة.

حيث أظهرت البيانات شغفاً متزايداً بالبحث والتسوق عبر الإنترنت بين مستخدمي التطبيق في أكبر اقتصادين خليجيين، حيث قام 9 من كل 10 مستخدمين في الإمارات و91% بزيارة منصة للتسوق الإلكتروني أو متجر إلكتروني الشهر الماضي.

ولعل النتائج الأكثر أهمية أن 3 من أصل 4 مستخدمين تقريباً في الإمارات والسعودية أجروا عملية شراء عبر الإنترنت خلال الـ30 يوماً الماضية، بمعدل أعلى بوضوح من أولئك الذين لا يستخدمون «سناب شات». وفضلاً عن شغفهم بالتسوق عبر الإنترنت، يحرص مستخدمو «سناب شات» أيضاً على اغتنام العروض المجزية.

حيث أشار 4 من أصل 5 إلى بحثهم الدائم عن أفضل العروض لدى التسوق عبر الإنترنت. وقالت فاريما معيني، رئيسة حلول الأعمال في سنابشات: «يلعب سناب شات دوراً كبيراً في مساعدة شركات التجارة الإلكترونية على تحقيق نتائج متميزة، ففي ظل التوقعات بنمو قطاع التجارة الإلكترونية نتطلع إلى توطيد شراكاتنا ومنتجاتنا الموجهة للسوق المحلية».