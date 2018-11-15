93170 دولاراً تجعلك من أغنى 10% في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

إذا كنت تمتلك ثروة شخصية صافية تبلغ 93170 دولاراً فقط، فهذا يكفي ليحجز لك مكاناً ضمن الــ 10 % الأشد ثراءً من سكان العالم، شريطة أن تعيش في الولايات المتحدة.

وذلك وفقاً لنتائج تقرير الثروات العالمية لعام 2018، الصادر أخيراً عن معهد الأبحاث التابع لمصرف «كريديه سويس» السويسري العالمي الشهير.

وأفاد التقرير أيضاً بأن هذه النسبة تستأثر وحدها بــ 85% من إجمالي الثروات العالمية. وأضاف أن هذه النسبة تضم أكثر من 102 مليون مواطن أميركي، وهي النسبة الأعلى بين كافة جنسيات العالم.

وأما إذا كنت تريد أن تعيش في الولايات المتحدة، وتريد الانضمام إلى قائمة الــ 1% الأغنى على وجه الأرض، فأنت بحاجة لثروة شخصية صافية تبلغ 871230 دولاراً، بحسب نفس التقرير. ويعني هذا أن الأميركيين لا يحتاجون امتلاك 1 مليون دولار كامل للانضمام إلى قائمة الــ 1% الأغنى ضمن سكان العالم.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تستأثر وحدها بنسبة 41% من المليونيرات على مستوى العالم، حيث يوجد في العالم 17350 مليونيراً أميركياً، بفارق شاسع عن ثاني أكبر دولة في العالم لديها مليونيرات، وهي الصين والتي لديها 3480 مليونيراً. وجاءت اليابان في المركز الثالث، برصيد 2809 مليونيرات.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المليونيرات الأميركيين بعد خمس سنوات من الآن بنسبة 18% ليصل إلى 20478 مليونيراً. ويُعرف «كريديه سويس» في تقريره الذي يُصدُره بصفة سنوية الثروة الشخصية الصافية بأنها قيمة الأصول المالية وأيضاً الأصول العقارية التي يمتلكها المرء، بعد خصم قيمة الديون.