«واتس آب» يرتب أولوية الأصدقاء

المصدر: نيويورك - وكالات

يطرح تطبيق واتس آب قريباً ميزة جديدة لترتيب أصدقائك حسب عدد مرات التفاعل ونوع المحتوى الذي تشاركه معهم، التي ستحمل اسم Ranking feature أو ميزة الترتيب.

وذكر موقع «ديلى ميل» أن الميزة ستقوم تلقائياً بترتيب قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وعرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك «المفضّل» إلى أعلى قائمتك، وستظهر دائماً تحديثات الحالة التي نشرتها جهة الاتصال ذات أعلى تصنيف في أعلى القائمة، بحيث تتمكن بسرعة من العثور على تحديثات الحالة المفضلة لديك. وسيتم استخدام البيانات في قسم «الحالة» بالتطبيق ومراقبة نشاطك مع الأصدقاء.