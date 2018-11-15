قصر الإمارات أفضل منتجع فاخر في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز فندق «قصر الإمارات» بجائزة «أفضل منتجع فاخر في العالم» في حفل توزيع «أفضل الجوائز الهندية»، الحدث السنوي الفخم لصناعة السفر الذي أُقيم أخيراً في فندق «آي تي سي ماوريا» في العاصمة الهندية نيودلهي.

وخلال أمسية الحفل، تمّ تتويج 50 فئة اعترافاً بالجهود الكبيرة للاعبين الرئيسيين في قطاع صناعة السفر والسياحة، محلياً ودولياً على حدٍّ سواء.

وتحت عنوان «أفضل فئة في الهند»، وتماشياً مع «أفضل جوائز العالم» الأسطورية التي نظّمتها النسخة الأميركية من مجلة ترافيل آند ليجر، تمّت دعوة القراء للتصويت عبر الإنترنت على الفنادق الفاخرة، المنتجعات، السبا، الوجهات السياحية، شركات الطيران، خطوط الرحلات البحرية وشركات السفر المُفضّلة لديهم.

وبعد ثلاثة أشهر من عملية التصويت عبر الإنترنت، احتلّ فندق «قصر الإمارات» أعلى مكانة مرموقة وحاز لقب «أفضل منتجع فاخر في العالم»، مما يُسلّط الضوء على الأهمية المُتزايدة للسياحة والقطاع الفاخر في المنطقة.

وتعتبر مجلة «ترافيل آند ليجر إنديا» مجلة شهرية، ويصل عدد مُتابعيها إلى 110000 شخص حول العالم، كما تُعدّ «أفضل الجوائز الهندية» من أكبر فعاليات العلامات التجارية الفاخرة في العالم وأحد أجمل الأحداث في البلاد.