«روف» و«نيكون» يطلقان تجربة فريدة لاستكشاف دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «روف للفنادق» عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «نيكون» الرائدة عالمياً في مجال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج عدسات الكاميرات.

وذلك بهدف تنظيم «جولات روف الاستكشافية برعاية نيكون»، التي ستفسح المجال أمام روّادها المميزين لاستكشاف أبرز وجهات ومعالم دبي والتقاط صورٍ فوتوغرافية مميزة باستخدام عدسات الكاميرات المحترفة.

تنطلق الدفعة الأولى من الجولات اليومية بتاريخ 23 و24 نوفمبر وتضم كل جولة 20 شخصاً كحد أقصى سيجتمعون أمام فندق «روف وسط المدينة» استعداداً للصعود على متن حافلة «روف» الخاصة من أجل الاستمتاع بتجربة استثنائية وجديدة كلياً يستكشفون من خلالها سحر وروعة مدينة دبي.

وتنظم «روف للفنادق» وشركة «نيكون» 4 جولات مجانية، حيث ستنقسم كل جولة إلى دفعتين (ستضم كل منها جلستي تصوير) طيلة فترة سريان اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي ستمتد لعامٍ كامل. وتتمحور كل جلسة تصوير ضمن الجولات حول موضوع فريد يساعد في منح زوار الفندق فرصة استكشاف الجمال الفريد لهذه المدينة الساحرة.

وسيركز موضوع الجلسة الأولى على فكرة التقاط صور للوجهات السياحية العصرية التي تحتضنها دبي.

وقال بول بريدجر، مدير العمليات المؤسسية في «روف للفنادق»: «لقد صمّمنا جولات روف الاستكشافية برعاية كانون لتشجيع الزوار على استكشاف سحر وجمال مدينة دبي، والاطلاع عن كثب على الإرث المعماري العريق والمشهد الفني والموسيقي الأصيل والثقافة الغنية في هذه المنطقة التاريخية. ونسعى من خلال الكاميرات التي زودتنا بها شركة نيكون، إلى تعزيز قدرات ضيوفنا على توثيق هذه اللحظات الاستثنائية».