كاميرات في ساعات أبل المقبلة

المصدر: نيويورك - وكالات

سجلت أبل عدداً من براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع الأميركي، إلا أن أحدثها مثير للاهتمام، إذ تكشف عن ميزة جديدة قادمة لساعة الشركة الذكية القادمة، التي تتيح التقاط الصور من خلالها بفضل دعمها بزوج من الكاميرات.

وفي حين أن إضافة كاميرا إلى ساعة أبل الذكية هي خطوة منطقية بعد إضافة قدرات الاتصال الصوتي، فإن أبل تهدف إلى تقنية أكثر تقدمًا، إذا كان يمكن استخدام البراءة كمؤشر لخطط الشركة.

ويحتوي الجهاز الموضح في براءة الاختراع على كاميرتين، وتحتوي كلتا الكاميرتين على عدسات عريضة الزاوية تسمح لها بالتقاط وجه المستخدم من زاويتين مختلفتين.

ومن المنتظر أن تكون الساعة قادرة على تتبع وجه المستخدم بدقة عبر الكاميرتين، حيث تجمع كلتا الصورتين وتكوّن تمثيلًا واقعيًا لوجه الشخص.