التنوّع ضرورة لشركات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير «مسح التنوّع والشمولية ضمن أماكن العمل في الإمارات» أن موضوع التنوّع والشمولية يمثل أولوية استراتيجية مهمة بالنسبة لأكثر من نصف الشركات العاملة في الدولة؛ حيث تم الكشف عن نتائج المسح، في إطار فعاليات منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي اليوم.

أجر المسح شركة «يوجوف» للأبحاث بناء على تكليف من الشركة القانونية العالمية «وينستون آند ستراون»، بالتعاون مع منتدى المرأة القيادية العالمي، حيث أعرب 57% من المشمولين به في الإمارات عن أن تنوّع القوى العاملة يشكّل إحدى أهم الأولويات في أماكن عملهم. وأفاد المشاركون بأنهم يعيشون التنوّع واقعاً يومياً، إذ يعتبر 57% منهم أماكن عملهم «متنوعة نسبياً» أو «متنوعة جداً».