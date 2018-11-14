«الاتحاد» تواصل الاحتفال بإطلاق أولى رحلاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت «الاتحاد للطيران» احتفالاتها بمرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها التجارية الأولى إلى بيروت في 12 نوفمبر 2003. وفي هذه المناسبة، شارك المسافرون على متن الرحلة رقم EY535 المتجهة إلى العاصمة اللبنانية في حفل تقطيع حلوى عند بوابة الإقلاع أمس.

كما قدّمت شركة الطيران هدية لكل ضيف، وهي عبارة عن وشاح وربطة عنق صمّمتها مصمّمة الأزياء الشهيرة ديان فون فيرستنبورغ خصيصاً للاتحاد للطيران، فيما حصل المسافرون الصغار على ألعاب محشوة تحمل علامة الاتحاد للطيران وزعها عليهم أفراد طاقم الطائرة الذين ارتدوا أول بدلة رسمية اعتمدتها الشركة عام 2003، إضافة إلى الأوشحة وربطات العنق الجديدة.