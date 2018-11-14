أكبر ٧ بواخر بالعالم.. مدن عائمة

المصدر: دبي - سيد صالح

يُشبٍّه البعض البواخر السياحية العملاقة، بأنها مدن عائمة، وذلك لضخامة أحجامها، واحتوائها على كافة المرافق والاحتياجات الأساسية، فضلاً عن الكماليات ووسائل الراحة والرفاهية، التي تلزم الركاب للتمتع برحلة سياحية بحرية مبهرة. فعلى سبيل المثال، بعض البواخر مزودة بمدن ألعاب ترفيهية مائية، حلبة لسباق السيارات، بل ومناطيد أيضاً.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية أمس، تقريراً رصدت فيه أكبر 7 بواخر سياحية في العالم، من حيث المساحة، كما استعرضت أبرز المزايا في كل باخرة، والتي تنفرد بها عن غيرها. واستأثرت شركة «رويال كاريبيان» العملاقة لتشغيل البواخر السياحية العملاقة، والتي تأسست في النرويج، ويقع مقرها الرئيس في الولايات المتحدة، بست بواخر على القائمة، منها الأربع الأوائل.

1 سيمفوني أوف ذا سيز: وتتكون من 18 طابقاً، وتستوعب أكثر من 6.000 راكب، فضلاً عن طاقم يتكون من 2.200 شخص. يبلغ وزن «سيمفوني أوف ذا سيز» الإجمالي 228.081 طناً، طولها 361 متراً، وعرضها 65.7 متراً، وهي مزودة بمنطاد، حلبة للتزلج على الجليد، حلبة لتسلق الصخور الاصطناعية، ومسرح.

2 هارموني أوف ذا سيز: وكانت تنفرد بلقب الباخرة السياحية الأكبر حجماً في العالم، إلى أن أزاحتها شقيقتها «سيمفوني أوف ذا سيز»، والمملوكة أيضاً لشركة «رويال كاريبيان»، عن اللقب خلال العام الجاري. يبلغ وزنها الإجمالي 226.963 طناً، وطولها 362 متراً وعرضها 65.7 متراً، مثل «سيمفوني أوف ذا سيز».

ومن أبرز الأنشطة الترفيهية الفريدة في «هارموني أوف ذا سيز»، أمواج اصطناعية لممارسة رياضة التزلج بالألواح.

3 ألور أوف ذا سيز: وتتميز باحتوائها على سوق كاملة، ويبلغ وزنها الإجمالي 225.282 طناً، طولها 362 متراً، وعرضها 66 متراً.

4 أواسيز أوف ذا سيز: وتشترك مع شقيقتها السابقة «ألور أوف ذا سيز»، في نفس الوزن الإجمالي، وأيضاً نفس العرض، إلا أنها أقصر منها بمتر واحد فقط. كما تتميز عن شقيقتها بوجود منطاد.

5 إم إس سي ميرافيجليا: وهي أول باخرة على القائمة لا تنتمي إلى «رويال كاريبيان»، حيث إنها مملوكة لشركة «إم إس سي كروزس»، التي تأسست في إيطاليا، ويقع مقرها الرئيس في سويسرا. ويبلغ وزن «إم إس سي ميرافيجليا» الإجمالي 171.598 طناً. واللافت أنها أعلى طابقاً من البواخر الأربع التي تسبقها في الترتيب، حيث يبلغ عدد طوابقها 19.

6 أوفيشن أوف ذا سيز: ويبلغ وزنها الإجمالي 168.666 طناً، وتتميز بتمثال عملاق يبلغ طوله 10 أمتار لدب «الباندا» يحمل وليده.

7 كوانتم أوف ذا سيز: وتشترك مع شقيقتها السابقة «أوفيشن أوف ذا سيز» في نفس الوزن الإجمالي، وأيضاً نفس العرض، إلا أنها أقصر منها طولاً. وتتميز «كوانتم أوف ذا سيز»، باحتوائها على حلبة لسباقات السيارات.