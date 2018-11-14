أسوأ عطل لـ«غوغل» في تاريخها

المصدر: نيويورك - وكالات

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن «غوغل» تعرضت لأسوأ عطل في حركة الإنترنت في كل خدماته بسبب الصين وروسيا ونيجيريا. وقالت الصحيفة إن كل خدمات غوغل تعرضت لتعطل مفاجئ لنحو ساعة أمس والسبب كان تجربة على الحروب الإلكترونية بين روسيا والصين ونيجيريا، وأن تجربة الحرب هذه كانت تشمل عرقلة الحركة على الانترنت والتلاعب في نتائج البحث وتغيير اتجاهات حركة الانترنت.

وقال خبراء إن العطل هو الأسوأ في تاريخ الشركة، وحتى صحيفة «وول ستريت جورنال» وافقت على خطورة الأمر باعتبار أن سرقة حركة الإنترنت لم يكن مجرد اختراق بل تم أيضا توجيهها مؤقتاً للصين في تدريب على حرب إلكترونية.