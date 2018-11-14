«علي بابا» تطور تقنية للمكفوفين

المصدر: بكين - وكالات

طورت «علي بابا» تقنية جديدة تعرف بـ Smart Touch وتهدف لمساعدة المكفوفين على التسوق الإلكتروني، حيث كانت الشركة قد أعلنت منذ عامين عن توفير تقنية خاصة بالمكفوفين لتسهيل عملية التسوق عبر الهواتف الذكية، وهو ما دفعها للاستثمار في أكاديمية DAMO للأبحاث التابعة لها.

والتقنية الجديدة هي عبارة عن قطعة بلاستيكية توضع أعلى الشاشة تحتوي على ثلاثة أزرار صغيرة من السليكون تتيح إصدار الأوامر عند الضغط عليها، مثل أمر الرجوع في القائمة أو تأكيد طلب معين كالشراء مثلاً، الأمر الذي يساعد المكفوف على تجنب الاختيارات الخاطئة للأوامر، ويجعل الأمر أكثر سهولة باللجوء للضغط بشكل يدوي على الاختصارات.