65.8 مليون دولار أرباح «أجيليتي» الربعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أجيليتي» عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 20 مليون دينار كويتي (65.8 مليون دولار) خلال الربع الثالث 2018 بزيادة نسبتها 12.3% مقارنة بالربع الثالث 2017 بواقع 13.8 فلساً للسهم الواحد.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 14.8% لتصل إلى 39.2 مليون دينار، كما بلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 394.4 مليون دينار كويتي بزيادة 10%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة طارق سلطان: «تأتي نتائج الربع الثالث متسقة مع ما حققته أجيليتي خلال 2018. لقد شهدنا نمواً جيداً للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في أعمالنا اللوجستية وعبر مجموعة شركاتنا التابعة، كما أن استثمارات الشركة في التكنولوجيا والبنية التحتية في الأسواق الناشئة تؤتي نتائج جيدة متمثلة في تحقيق المزيد من الإنتاجية، وتزايد في قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية متعددة. وتستمر الشركة في مواصلة العمل لتحقيق هدفها في تحقيق أرباح».