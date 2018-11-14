«تاتا» تجري محادثات لشراء حصة في «جت إيروايز»

المصدر: نيودلهي - رويترز

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة «تاتا سونز» الهندية العملاقة تجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في جت إيروايز، بما قد ينقذ شركة الطيران المثقلة بالديون. وقال اثنان من المصادر إن تاتا مهتمة للغاية بشراء حصة في «جت إيروايز».

وذكرت «تاتا» أنها لا تعقب على التكهنات، كما لم ترد «جت» على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق. وقال أحد المصادر إن أحد الهياكل المحتملة للصفقة قد يشمل استحواذ «تاتا» على أصول «جت» بما في ذلك الطائرات واتفاقات التأجير وحقوق الهبوط والإقلاع في المطارات.

وقال المصدر إن الخطوة الأولى هي التأكد من الجدوى الاقتصادية، وما إذا كانت الصفقة منطقية من ناحية التكلفة والاستراتيجية، وما إذا كان بإمكان «تاتا» دمج النشاط مع أعمالها الأخرى في قطاع الطيران.