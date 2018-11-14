فقدان العملاء يهدد تجّار التجزئة

المصدر: دبي - البيان

يواجه تجّار التجزئة احتمال خسارة عملائهم الأكثر إخلاصاً في حال عدم اعتمادهم أسلوب القنوات المتعدّدة. إذ إن ثمانية من كلّ عشرة متسوّقين في الإمارات، يشعرون بالانزعاج حين تقوم المحال التي اعتادوا الشراء منها بانتظام، بإطلاق عروض ترويجية بشكل غير متوازٍ بين المتجر الفعلي والموقع الإلكتروني.

جاء ذلك في دراسة قامت بها شركة «كوليسنون»، وتناولت آراء وتصرفات العملاء في الإمارات حول الأخطاء التي ترتكب في مجال التخفيضات والعروض الترويجية، والتي يمكن أن تكلّف التجار إخلاص زبائنهم. وقد عبر 81% من المتسوّقين عن ضيقهم من متاجر التجزئة التي تظهر تفضيلاً في التعامل تجاه العملاء الجدد من خلال تقديم تنزيلات حصرية لهم.