طرح هاتف جديد لـ«نوكيا» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «HMD Global»، الشركة المطورة لأجهزة نوكيا، أمس عن طرح هاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus في الإمارات، وهو هاتف ذكي استثنائي يوفر تجارب محتوى ذات دقة عالية بفضل شاشته عالية الدقة بحجم 6 بوصات، فضلاً عن عمر بطارية طويل الذي يستمر حتى يومين متواصلين من العمل.

يعتبر نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus من الهواتف الذكية الجيدة ويأتي مع كاميرا مزدوجة التي تتفرد بسعرها المعقول في متناول الجميع؛ كما يعد أحدث إصدار ينضم إلى عائلة أندرويد ون Android One، ويوفر أفضل ما يقدمه نظام التشغيل غوغل مع تحديثات أمنية شهرية.

وقال سانميت سينغ كوشار، المدير العام للشركة: «يعكس طرحنا لهاتف نوكيا 3.1 بلس Nokia 3.1 Plus التزامنا نحو تطوير هواتف ذكية ضمن الفئة المتاحة للجميع".