عروض فولكلورية وترفيه بانتظار زوار «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: دبي- البيان

تعتزم «ذا أوتلت فيليدج»، الوجهة الرائدة من مِراس للتسوق والترفيه، الاحتفال باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات عبر إقامة مجموعة من النشاطات والفعاليات العائلية الممتعة.

وستقوم الوجهة في 29 نوفمبر ومن 1 حتى 3 ديسمبر بالاحتفاء بروح الاتحاد، من خلال استضافة عروض ترفيهية متجولة، تستعرض ثقافة الإمارات وتراثها الأصيل. وسيكون زوار الوجهة والأطفال الأعزاء على موعد مع عروض رقصات العيالة والرزفة التراثية الإماراتية، إضافة إلى التقاط صور مع طائر الصقر، الذي يعتبر أحد الرموز الوطنية في دولة الإمارات. وستقوم متخصصات فن الحنّة بتزيين أيدي السيدات بتصاميم ورسومات جميلة ومتميزة تعكس غنى الثقافة الإماراتية.

أما الأحباء الأطفال فيمكنهم الالتقاء بشخصيات كرتونية عملاقة والتقاط صور معها خلال الأيام الاحتفالية الثلاثة. كما سيتمكنون من إطلاق العنان لمخيلاتهم وإبداعاتهم في ورش الفنون، حيث ستتوفر ألعاب تكوين الأشكال من البالونات والرسم على الوجوه، في حين سيستفيد الآباء والأمهات من العروض الجذابة الكثيرة المتوفرة في متاجر الوجهة. وفي إطار هذا الموسم الاحتفالي، سيحصل زوار الوجهة على هدايا مجانية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.