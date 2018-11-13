«الاتحاد للطيران» تحتفل بعيدها الـ15 بتشكيل لوحة بشرية

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمع أكثر من 400 موظف من الاتحاد الهندسية وفرق العمليات التقنية للاحتفال بالعيد الـ15 للاتحاد للطيران، مع تشكيل لوحة بشرية أمام إحدى طائرات إيرباص A380 التابعة للاتحاد للطيران عند مبنى الاتحاد الهندسية في مطار أبوظبي الدولي.

وكانت «الاتحاد للطيران» قد احتفلت مؤخراً بمرور 15 عاماً على انطلاق رحلتها الأولى وتطورها، لتتحول إلى واحدة من شركات الطيران الرائدة في العالم. وبهذه المناسبة المهمة، نظمت الشركة سلسلة من الفعاليات والمبادرات، التي تجمع الضيوف والموظفين في أبوظبي ومختلف أنحاء العالم.

وتشغّل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حالياً أسطولاً حديثاً من أكثر من 110 طائرات من طراز بوينغ وإيرباص، لنقل المسافرين والبضائع إلى 84 وجهة مختلفة. على مدى 15 عاماً، قامت الاتحاد للطيران بتشغيل أكثر من 840 ألف رحلة تجارية لنقل 139 مليون مسافر إلى مختلف أنحاء العالم، مع قوى عاملة تضم أكثر من 22 ألف موظف متميز من أكثر من 150 دولة.