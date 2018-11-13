مشاركو مؤتمر المندوبين في جولة بأبوظبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جولة سياحية للضيوف المشاركين في مؤتمر المندوبين المفوضين 2018، والذي تستضيفه الدولة في دبي في الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 16 نوفمبر الحالي، حيث زار الضيوف عدداً من أهم المعالم الحضارية في العاصمة أبوظبي، من بينها متحف اللوفر أبوظبي، جامع الشيخ زايد الكبير، قصر الإمارات، ياس مول.

ومن خلال زيارتهم إلى متحف اللوفر، استمتع الضيوف بمشاهدة مجموعة من أهم الكنوز الأثرية التي أنتجتها الإنسانية، وأبدى الضيوف إعجابهم بهذا الصرح الحضاري الفريد، الذي يجمع تاريخ البشرية تحت سقف واحد، موضحاً خطوط التلاقي والتشارك التي تربط شعوب العالم.

وقال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة:«كان من الجميل أن نستغل فرصة عطلة نهاية الأسبوع لنأخذ ضيوف المؤتمر الذين يمثلون أكثر من 150 دولة في جولة سياحية إلى أهم المعالم السياحية والاقتصادية والثقافية للعاصمة الإماراتية أبوظبي.