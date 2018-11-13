الهجمات السيبرانية تهدد الشركات

المصدر: دبي - البيان

كشف استطلاع أجرته شركة «إرنست ويونغ» العالمي حول أمن المعلومات في نسخة 2018 ـ 2019 عن استمرار تنامي أهمية الأمن السيبراني على أجندات مجالس الإدارة حول العالم، محذرة من أن الشركات حول العالم معرضة للهجمات السيبرانية.

وقال كلينتون فيرث، رئيس الأمن السيبراني في الشرق الأوسط لدى الشركة: «يشكل الأمن السيبراني أحد المخاطر الثلاثة الرئيسية التي تواجه جميع الصناعات والكيانات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع إتاحة التحول الرقمي للمزيد من الفرص التي يمكن الاستفادة منها في وقت أصبح فيه الوصول إلى القدرات والأدوات المتقدمة أكثر سهولة.

لكن وبشكل عام، لا يمكننا القول بأن المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي على نفس المستوى من الجهوزية فيما يخص الأمن السيبراني، وهو ما يخلق بيئة خصبة للهجمات السيبرانية في المنطقة».