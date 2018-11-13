علماء يطورون ملابس ذكية

المصدر: بوسطن - وكالات

طور العلماء فى جامعة ماساتشوستس الأميركية طريقة جديدة تسمح للأقمشة بتخزين الشحن، فيما تعد الخطوة الأولى لصناعة ملابس ذكية ذاتية قادرة على مراقبة الصحة فى الوقت الحقيقى، فأحد العوامل الرئيسة التي تعيق تطوير أجهزة الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء في مجال المراقبة الصحية هو عدم توفر مصدر طاقة طويل الأمد وخفيف الوزن.

واستطاع العلماء تطوير نظام تخزين الشحن الذي يمكن دمجه بسهولة في الملابس لتطويق نمط تخزين الشحن على أي ثوب، وقالت تريشا ل. أندرو، التي قادت الدراسة: «لا تزال البطاريات أو غيرها من أنواع تخزين الشحن هي المكونات المحدودة لمعظم التقنيات المحمولة أو القابلة للارتداء أو القابلة للامتصاص أو المرنة».