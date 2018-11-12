«الإمارات» تُسهل السفر من المنزل

المصدر: دبي - البيان

مع اقتراب ذروة موسم السفر والعطلات، أصبح بإمكان عملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة متميزة وسلسة بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، ويتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.

ويمكن حجز الخدمة على الموقع emirates.com قبل 12 أو 48 ساعة من وقت إقلاع الرحلة. ويصل أحد موظفي «الإمارات» إلى المنزل أو الفندق أو المكتب أو أي موقع في دبي لقياس وزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها إضافة لإنهاء إجراءات السفر وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة.

وتتيح الخدمة للعملاء المسافرين الشهر المقبل إمكانية التوجه لإنهاء معاملات الجوازات مباشرة بعد وصولهم إلى المطار من دون الحاجة للمرور بكاونترات إنهاء إجراءات السفر. وتعزز الخدمة حمل الأمتعة المتوفرة في دبي، حيث يدفع المسافرون أجوراً لحمالي الأمتعة في المطار، كما يستفيدون من أسعار مخفضة عند الدفع المسبق لوزن الأمتعة الإضافي ومن إمكانية تغليف الأمتعة.

وتوفر «الإمارات» خدمة توصيل الأمتعة إلى المنزل حيث تتسلم الأمتعة وتنهي الإجراءات الجمركية وتسلمها للعملاء، ما يتيح لهم تجربة سفر خالية من المتاعب. ويمكن للقادمين إلى دبي الاستفادة من خدمة حفظ الأمتعة في المطار والانطلاق للتجول بالمدينة.