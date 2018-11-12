وفد من «دبي للإعلام» يزور مقر «بلومبرغ» في مركز دبي المالي

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت «مؤسسة دبي للإعلام» زيارة للمقر الإقليمي لشركة «بلومبرغ» العالمية في مركز دبي المالي العالمي والتي تشمل خدماتها الإخبارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال نقل المعلومة الإخبارية إلى العالم، وذلك انطلاقاً من تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحرصاً على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال صناعة الإعلام.

وقد استقبل مدير تحرير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بلومبيرغ رياض حمادة الوفد الذي يتضمن موظفين من قطاعات مختلفة في المؤسسة. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على تاريخ الشركة وتأسيسها وطبيعة نشاطاتها كونها إحدى الشركات العالمية المختصة في توفير الأخبار والخدمات المالية.

تضمنت الزيارة جولة في مقر الشركة للتعرف على آلية العمل والصحافيين والمحررين ومن أهمها الاستوديو المزود بأحدث تقنيات التصوير والبث التلفزيوني، بالإضافة إلى الغرفة الخضراء والأجواء العامة التي تحث العاملين على الابتكار في مجال الإعلام.