وسائل التواصل تسبب الاكتئاب

المصدر: بنسلفانيا - وكالات

أظهرت دراسة تجريبية لجامعة بنسلفانيا، أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين استخدام الشخص مواقع التواصل وإصابته بالاكتئاب.

وقالت الدراسة، إن مئات الملايين من البشر يقضون ساعات أمام مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك وسناب شات وإنستغرام، لتحقيق نوع من الرفاهية الشخصية، والحصول على معلومات والتواصل مع الآخرين، ويرى البعض أن تلك الوسائل مصدر للبهجة، لكن هذا يمكن أن يكون وهم يعيش فيه المستخدمون، إذ تُظهر الدراسة ارتباطاً سببياً بين الوقت المستغرق في وسائل التواصل الاجتماعية هذه، وزيادة الاكتئاب والوحدة والشعور بالتعاسة.

وأكدت الدراسة أن استخدام فيسبوك وسناب شات وإنستغرام، يسببون تراجعاً في مستوى الرفاهية.