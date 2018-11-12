«تي موبايل» تمنع مليار اتصال احتيالي

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشفت شركة اتصالات الهاتف المحمول في أميركا (تي موبايل) عن استخدام تقنية جديدة للتأكد من الهوية بالنسبة لاستخدام شبكتها بهدف تحسين إجراءات حماية العملاء من المكالمات الاحتيالية زائفة الهوية، التي يتم خلالها إخفاء الهوية الحقيقية للمتصل ليكون غير معلوم لمتلقي ومستقبل الاتصال.

وأشارت الشركة إلى اعتزامها الالتزام بطلب هيئة الاتصالات الاتحادية الأميركية الخاص باستخدام هذه التكنولوجيا التي ستحدد هوية المتصل غير القانوني الذي يزيف هويته عبر شبكتها.

وقالت الشركة إنها منعت أكثر من مليار اتصال هاتفي احتيالي وزائف الهوية خلال الـ 18 شهراً الماضية، إلى جانب تحديد 6 مليارات مكالمة باعتبارها مكالمة يحتمل أن تكون احتيالية وزائفة الهوية.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن «تي موبايل» تعمل مع شركة «فرست أوريون» التي تقدم تكنولوجيا إدارة وحماية المكالمات لها التي تتم عبر الشبكة لرصد المكالمات الزائفة والاحتيالية المزعجة.