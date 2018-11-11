«أبل» ترصد مشكلات في «آيفون 10» وأجهزة ماك

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

ذكرت شركة أبل أنها رصدت بعض المشكلات في بعض الهواتف من طراز آيفون 10 والكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة، وأضافت أن الشركة ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وقالت أبل، إن شاشات عرض آيفون 10 الذي طرحته في 2017 قد تعاني بعض المشكلات في اللمس بسبب عطل في أحد المكونات، وأضافت أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجاناً.

وأضافت، أنه بالنسبة للكمبيوتر المحمول طراز ماك بوك برو 13 بوصة فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين. وقالت أبل، إنها ستصلح هذه الأقراص التي يوجد بها مشكلات.

وأوضحت أبل على موقعها الإلكتروني، أن عدداً محدوداً فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة سعة تخزين 128 غيغا و256 جيجا التي تم بيعها في الفترة ما بين شهر يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.