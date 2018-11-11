«أمازون» تبيع أجهزة أبل عبر متاجرها

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

حصلت شركة أمازون على امتياز من أبل يسمح لها ببيع هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، إضافة إلى الساعات الذكية ومنتجات Beats عبر متاجرها الإلكترونية، حيث سيكون الآن بمقدور أي مستخدم الحصول على الأجهزة بشكل مباشر عن طريق متاجر أمازون الموجودة في العديد من البلدان.

وبموجب الاتفاقية، ستتمكن أبل ووكلاؤها المرخصون من عرض منتجات الشركة الأساسية بما يشمل العلامة التجارية الأخرى للشركة Beats وبشكل رسمي عبر متاجر أمازون، وهذا سيشمل بلداناً خارج الولايات المتحدة؛ مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.

وكانت أمازون تقوم ببيع منتجات آبل غير الرسمية على متجرها في السابق مثل الإكسسوارات، إلا أنه مع الخطوة الحالية فإنها ستصبح مورداً رسمياً للمنتجات الأهم وبسعر موحد مع الشركة، كما ستقوم بحذف جميع المنتجات السابقة من المتاجر مما يتوجب على الباعة الحصول على إذن رسمي من آبل لبيعها.