إنتاج فرنسا الصناعي يتراجع

المصدر: باريس - د ب

كشفت بيانات اقتصادية تراجع الإنتاج الصناعي في فرنسا خلال سبتمبر الماضي على نحو يتجاوز التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي (إينسي) أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد تراجع خلال سبتمبر 1.8% مقابل زيادة 0.2% في أغسطس.

ويذكر أن هذه هي أول مرة يتراجع فيها الإنتاج الصناعي لفرنسا خلال خمسة أشهر، كما تمثل هذه النسبة أكبر معدل تراجع منذ يناير الماضي.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة هامشية تبلغ 0.3% في سبتمبر.

من جهة أخرى ارتفع حجم الناتج في مجال الإنشاءات 3.8% في سبتمبر بعد أن ظل ثابتاً في أغسطس.

وكشفت البيانات أنه خلال الربع السنوي الثالث، ارتفع الناتج الصناعي الفرنسي 0.7% وزاد حجم أنشطة التصنيع 0.5 مقارنة بالربع الثاني.أ