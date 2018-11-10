تراجع الكوارث الطبيعية ينعش أرباح «أليانز» للتأمين

المصدر: ميونيخ - د ب أ

بعد عام من سلسلة الأعاصير القوية التي ضربت الولايات المتحدة وأجبرت مجموعة التأمين الألمانية العملاقة «أليانز» على دفع تعويضات باهظة، تحسنت أرباح أكبر شركة تأمين في أوروبا خلال الربع الثالث من العام الجاري مع تراجع عدد الكوارث الطبيعية أو البشرية الكبرى.

وبلغ صافي أرباح «آليانز» خلال الربع الثالث 1.9 مليار يورو (2.15 مليار دولار) بزيادة 25% تقريباً عن الفترة نفسها من 2017، بحسب ما أعلنته المجموعة الألمانية.

وارتفعت أرباح تشغيل المجموعة 20% إلى 3 مليارات يورو.

وقال «أوليفر بايته» رئيس «آليانز» إن الشركة ما زالت على الطريق لتحقيق أرباح التشغيل المستهدفة للعام الجاري ككل وتتراوح بين 10.6 و11.6 مليار يورو.

كان المدير المالي للشركة، جوليو تيرستاريول، قد عزز خلال الصيف الجاري الآمال في تحقيق المجموعة الحد الأقصى لتوقعاتها.