«علي بابا» تستهدف الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - البيان

قال دانيل تشانج المدير التنفيذي لـ «علي بابا» إن الشركة ستركز نشاطها الأساسي على أعمال الحوسبة السحابية في المستقبل.

وصرح «تشانج» لـ«سي إن بي سي» أنهم يؤمنون باعتماد كل الأعمال مستقبلاً على التكنولوجيا السحابية وسعداء بتأسيس البنية التحتية لعصر رقمي جديد ودعم جميع الأعمال، متوقعاً أن تصبح الحوسبة السحابية النشاط الرئيسي لشركة التجارة الإلكترونية الصينية.

وتشهد أعمال الحوسبة السحابية لدى «علي بابا» نمواً سريعاً، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 5.67 مليارات يوان (820 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر بزيادة قدرها 90% عن الفترة المقابلة من العام الماضي وشكّلت حوالي 7% من إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث مقابل 5% في الفترة نفسها من 2017، ما يشير إلى تنامي حصتها رغم أن حجمها ما زال صغيراً.