صحف عالمية: دبي تسبق العالم بـ 20 عاماً

المصدر: دبي ـــ سيد صالح

أشادت صحف عالمية بما تحققه دبي من مبادرات وإنجازات غير مسبوقة، مؤكدة أن الإمارة تسبق العالم بـ 20 عاماً.

حيث وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية دبي بأنها سبقت العالم إلى سنة 2038، وتركته يعيش في 2018، وذلك في سياق تغطية الصحيفة للدراجة الطائرة «هوفر بايك»، التي كشفت شرطة دبي النقاب عنها أول من أمس، وأعلنت عن ضمها إلى الخدمة الميدانية بحلول عام 2020.

واختارت الصحيفة عنواناً لتغطيتها: «العالم يعيش في 2018، بينما دبي سبقته إلى 2038».

وأثارت دراجة شرطة دبي اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، فقد أكدت شبكة «إم إس إن» الأميركية أن دبي يقيناً تسبق مدن العالم في إمكانياتها الشرطية، خاصة فيما يتعلق بأسطولها من المركبات. ووصفت شبكة «آي تي في»، أكبر شبكة تلفزيون تجارية في بريطانيا، هذه الدراجة بأنها قفزة مستقبلية هائلة من جانب دبي.